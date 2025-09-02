Van escolar pega fogo após pane mecânica em Limeira
Para evitar um acidente mais grave, ele encostou o veículo na guia da calçada Uma...
Uma van escolar pegou fogo na noite desta segunda-feira (1º), na rua Rev. Alva Hardi, em Limeira (SP). O motorista, relatou que trafegava sentido avenida Lauro Corrêa da Silva quando ouviu um barulho no motor e percebeu que os freios não estavam funcionando.
Para mais detalhes sobre este incidente e suas consequências, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.
