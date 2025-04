Varejão da Paulista recebe evento sobre abelhas sem ferrão no doming (27) em Piracicaba Foto: Prefeitura de PiracicabaAcontece no domingo, 27/04, das 9h às 12h, no Varejão da Paulista,... Portal Veloz|Do R7 23/04/2025 - 09h06 (Atualizado em 23/04/2025 - 09h06 ) twitter

Foto: Prefeitura de PiracicabaAcontece no domingo, 27/04, das 9h às 12h, no Varejão da Paulista, mais uma edição do Encontro de Meliponicultura Urbana de Piracicaba e Região, organizado por meliponicultores do município, em parceria com a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente.

Não perca a oportunidade de aprender mais sobre a importância das abelhas nativas sem ferrão! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

