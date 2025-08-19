Veículo capota e cai sobre linha férrea em Indaiatuba Um acidente foi registrado na tarde desta segunda-feira (18), em Indaiatuba (SP), quando uma caminhonete... Portal Veloz|Do R7 19/08/2025 - 08h38 (Atualizado em 19/08/2025 - 08h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

Um acidente foi registrado na tarde desta segunda-feira (18), em Indaiatuba (SP), quando uma caminhonete capotou e caiu sobre a linha férrea após sair da pista na rodovia SP-075. De acordo com informações do boletim de ocorrência, o sinistro de trânsito ocorreu por volta das 15h10, na altura do km 61,4 da pista sul. Uma GM Montana branca seguia pela rodovia quando, por motivos ainda a serem apurados, o motorista perdeu o controle da direção. O veículo capotou e, durante o acidente, acabou atravessando uma fresta entre dois viadutos, sendo projetado para baixo da rodovia, onde parou sobre os trilhos do trem. A caminhonete era ocupada por duas pessoas. O passageiro foi socorrido consciente e o motorista saiu ileso. A Polícia Rodoviária esteve no local para registrar a ocorrência e orientar o tráfego. As causas do acidente serão investigadas.

Para mais detalhes sobre este acidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

Motociclistas ficam feridas após serem atropeladas por carro em cruzamento de Campinas

6º Golden MMA movimenta Cordeirópolis com atletas de todo o Brasil

PM prende ‘armeiro’ de facção criminosa com arsenal em Jundiaí