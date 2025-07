Veículo com 307 multas e mais de R$ 63 mil em débitos é apreendido na Anhanguera, em Valinhos Questionado, o condutor alegou que o carro era utilizado por outras pessoas além dele Durante... Portal Veloz|Do R7 03/07/2025 - 22h16 (Atualizado em 03/07/2025 - 22h16 ) twitter

Questionado, o condutor alegou que o carro era utilizado por outras pessoas além dele Durante patrulhamento na tarde desta quinta-feira (03), uma equipe policial abordou um veículo Renault Fluence com placas de Campinas na altura do km 85 norte da Rodovia Anhanguera (SP-330), em Valinhos (SP), após constatar irregularidade no sistema de iluminação dianteira. A abordagem foi realizada por volta das 17h30.

