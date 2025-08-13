Logo R7.com
Veja como ficam os serviços públicos municipais no feriado do aniversário de Sorocaba

Portal Veloz|Do R7

Prefeitura de SorocabaO feriado do Aniversário de Sorocaba, na sexta-feira (15), vai alterar a rotina de alguns dos serviços públicos oferecidos pelo Município. Os setores essenciais, como atendimentos a urgências e emergências, seguem com serviço normalmente, sem alteração. Da mesma forma, os de coleta de lixo, que mantêm o calendário habitual.

