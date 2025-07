Veja cursos gratuitos oferecidos pelo Ceprocamp no segundo semestre em Campinas A previsão é que as aulas iniciem no dia 23 de julho O Centro de...

Portal Veloz|Do R7 04/07/2025 - 18h17 (Atualizado em 04/07/2025 - 18h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share