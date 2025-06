Veja o que se sabe sobre os protestos em Los Angeles contra as operações de imigração do govenro Trump Reprodução/X/@commiepommie Protestos contra as operações de imigração conduzidas pelo governo do presidente Donald Trump têm gerado...

Reprodução/X/@commiepommie Protestos contra as operações de imigração conduzidas pelo governo do presidente Donald Trump têm gerado tensões na cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos. Ao menos 147 pessoas já foram presas. As manifestações, que começaram na sexta-feira (6), intensificaram-se com a chegada de cerca de 2.000 soldados da Guarda Nacional, que foram enviados no domingo (8) por ordem do presidente.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todos os detalhes sobre os protestos em Los Angeles!

Leia Mais em Portal Veloz: