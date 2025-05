Velocidade e desrespeito à sinalização causaram mais de 40 mortes no trânsito de Campinas Foto: Prefeitura de CampinasO excesso de velocidade e o avanço semafórico somaram, juntos, quase 72%... Portal Veloz|Do R7 26/05/2025 - 12h56 (Atualizado em 26/05/2025 - 12h56 ) twitter

Foto: Prefeitura de CampinasO excesso de velocidade e o avanço semafórico somaram, juntos, quase 72% das infrações de trânsito identificadas pelos equipamentos de fiscalização eletrônica no primeiro quadrimestre de 2025. Entre as 254.338 infrações flagradas pelos radares no período, 145.599 (57,2%) envolveram velocidade excessiva ou inadequada e 36.670 (14,4%) o avanço de sinal vermelho. Os dados são da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec).

Para entender melhor a gravidade da situação e as medidas que estão sendo tomadas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

