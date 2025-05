Vendas no Mercado de Flores da Ceasa Campinas aumentam às vésperas do Dia das Mães Foto: Prefeitura de CampinasA poucos dias do Dia das Mães, o movimento de consumidores no... Portal Veloz|Do R7 09/05/2025 - 08h27 (Atualizado em 09/05/2025 - 08h27 ) twitter

Foto: Prefeitura de CampinasA poucos dias do Dia das Mães, o movimento de consumidores no Mercado de Flores da Ceasa Campinas já é intenso. De acordo com os permissionários, as vendas de flores cresceram cerca de 50% em relação às semanas anteriores, superando inclusive a média registrada no mesmo período do ano passado.A expectativa de aumento no volume total de vendas no espaço com diversos produtos gira entre 30% e 50%, impulsionada pela diversidade de comerciantes e pela grande procura por arranjos florais, buquês e plantas ornamentais, tradicionais presentes para a data comemorativa.

