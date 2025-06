Vereador cobra transparência sobre reajuste de 20,5% no IPTU proposto pela Prefeitura de Americana Foto: Câmara de AmericanaO vereador Gualter Amado (PDT) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara... Portal Veloz|Do R7 09/06/2025 - 10h17 (Atualizado em 09/06/2025 - 10h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foto: Câmara de AmericanaO vereador Gualter Amado (PDT) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando ao Poder Executivo informações, documentos e estudos técnicos que embasaram o reajuste de 20,5% no valor venal dos imóveis urbanos, conforme disposto no Projeto de Lei nº 70/2025. A proposta do Executivo, já aprovada em primeira discussão, prevê o aumento da base de cálculo do IPTU a partir do exercício de 2026. Segundo o parlamentar, o objetivo do requerimento é garantir total transparência e acesso à informação, além de permitir o exercício pleno da função fiscalizadora do Legislativo.

Para entender melhor essa situação e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

Sorocaba alcança 2.806 carteiras para identificação da pessoa autista

Campinas alcança 15.165 carteiras para identificação da pessoa autista

Ancelotti testa mudanças no ataque da seleção brasileira