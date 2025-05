Vereador de Campinas solicita patrulhamento da GM no Hospital Ouro Verde após sequestro de estudantes Foto: Câmara Municipal de CampinasO vereador Rodrigo da Farmadic (União Brasil) apresentou uma indicação à... Portal Veloz|Do R7 14/05/2025 - 07h46 (Atualizado em 14/05/2025 - 07h46 ) twitter

Foto: Câmara Municipal de CampinasO vereador Rodrigo da Farmadic (União Brasil) apresentou uma indicação à Prefeitura de Campinas solicitando o reforço do patrulhamento da Guarda Municipal no estacionamento e arredores do Hospital Municipal Ouro Verde. O pedido foi motivado pelo incidente no local envolvendo o sequestro de estudantes de medicina, no dia 7 de maio.

