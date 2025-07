Vereador denuncia degradação do Bosquinho do DIC I em Campinas Foto: Reprodução/Google MapsO vereador Mineiro do Espetinho (Podemos) protocolou um pedido oficial ao prefeito Dário... Portal Veloz|Do R7 10/07/2025 - 08h37 (Atualizado em 10/07/2025 - 08h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

Foto: Reprodução/Google MapsO vereador Mineiro do Espetinho (Podemos) protocolou um pedido oficial ao prefeito Dário Saadi solicitando a revitalização do Bosquinho do DIC I, localizado no Centro de Lazer Augusto Ruschi, na Rua Carlos Renato Frederico, esquina com a Avenida Coacyara, no Conjunto Habitacional Monsenhor Luiz Fernan, Distrito do Ouro Verde, em Campinas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todos os detalhes sobre essa importante reivindicação!

Leia Mais em Portal Veloz:

Homem é flagrado furtando loja de açaí pelo telhado no Centro de Campinas

Homem é preso após furtar ônibus pela terceira vez em Valinhos

GCM de Limeira recaptura foragido da Justiça no Jardim Alvorada