Vereador Everton Ferreira visita GAD e reforça importância de ações educativas sobre diabetes nas escolas

Parlamentar apresentou requerimento à Prefeitura solicitando dados sobre crianças e adolescentes com diabetes em Limeira...

Portal Veloz

Portal Veloz|Do R7

Parlamentar apresentou requerimento à Prefeitura solicitando dados sobre crianças e adolescentes com diabetes em Limeira e destacou a atuação do GAD como parceiro no apoio a pacientes e na conscientização da comunidade escolar.

