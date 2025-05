Vereador pede apoio de deputado para projetos em saúde e lazer em Americana Foto: Câmara de AmericanaO vereador Pastor Miguel Pires (PRD) reuniu-se na quarta-feira (22) com o... Portal Veloz|Do R7 23/05/2025 - 11h56 (Atualizado em 23/05/2025 - 11h56 ) twitter

Foto: Câmara de AmericanaO vereador Pastor Miguel Pires (PRD) reuniu-se na quarta-feira (22) com o deputado estadual Carlos Cezar (PL) e o prefeito de Americana, Chico Sardelli, para apresentar pedidos de verbas destinadas à construção de uma nova unidade básica de saúde no bairro São Luiz e à implantação de uma área de lazer no Jardim Boer. De acordo com o vereador de Americana, os investimentos têm como objetivo oferecer mais qualidade de vida à população. Pastor Miguel destacou que os moradores da região precisam se deslocar por longas distâncias e aguardar por muito tempo para receberem atendimento nas unidades de saúde.

Saiba mais sobre como esses projetos podem transformar a vida dos moradores, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

