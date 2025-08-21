Logo R7.com
Vereador solicita ações da Prefeitura de Limeira contra adultização infantil

Uso de internet por crianças entre 6 e 8 anos dobrou na última década

Portal Veloz|Do R7

O vereador Nilton Santos protocolou nesta segunda-feira, 18 de agosto o Requerimento Nº 528/2025, por meio do qual solicita à Prefeitura de Limeira informações sobre políticas públicas voltadas à proteção da infância no ambiente escolar e digital.

Para saber mais sobre as ações propostas e a importância da proteção infantil, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

