Vereador solicita ações da Prefeitura de Limeira contra adultização infantil
Uso de internet por crianças entre 6 e 8 anos dobrou na última década. O vereador Nilton Santos protocolou nesta segunda-feira, 18 de agosto o Requerimento Nº 528/2025, por meio do qual solicita à Prefeitura de Limeira informações sobre políticas públicas voltadas à proteção da infância no ambiente escolar e digital.
Para saber mais sobre as ações propostas e a importância da proteção infantil, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.
