Vereadora cobra ação da Prefeitura de Americana em relação ao controle das colônias de gatos na cidade

Foto: Câmara de AmericanaA vereadora Roberta Lima (PRD) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara...

Portal Veloz|Do R7

Foto: Câmara de AmericanaA vereadora Roberta Lima (PRD) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações da prefeitura sobre manejo e acompanhamento de colônias de gatos no município.

