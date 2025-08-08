Vereadora cobra ação da Prefeitura de Americana em relação ao controle das colônias de gatos na cidade Foto: Câmara de AmericanaA vereadora Roberta Lima (PRD) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara... Portal Veloz|Do R7 08/08/2025 - 09h58 (Atualizado em 08/08/2025 - 09h58 ) twitter

Foto: Câmara de AmericanaA vereadora Roberta Lima (PRD) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações da prefeitura sobre manejo e acompanhamento de colônias de gatos no município.

