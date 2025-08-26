Vereadora cobra Prefeitura de Piracicaba sobre paralisação de castrações e falta de medicamentos
Durante a 44ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Piracicaba, realizada na segunda-feira (25), foi aprovado o requerimento nº 852/2025, de autoria da vereadora Alessandra Bellucci (Avante), que solicita esclarecimentos do Executivo sobre a suspensão das castrações gratuitas de animais na rede pública, falta de medicamentos, e o andamento de políticas públicas voltadas ao controle populacional de cães e gatos.
