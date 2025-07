Vereadora cobra respostas sobre avaliação médica dos funcionários públicos efetivos e comissionados da Prefeitura de Limeira Foto: Câmara de LimeiraA vereadora Lu Bogo (PL) protocolou, no dia 26 de junho, o Requerimento... Portal Veloz|Do R7 02/07/2025 - 09h57 (Atualizado em 02/07/2025 - 09h57 ) twitter

Fernando Orlandin

Foto: Câmara de LimeiraA vereadora Lu Bogo (PL) protocolou, no dia 26 de junho, o Requerimento N° 411/25, com questionamentos sobre a avaliação médica periódica dos servidores efetivos e comissionados da Prefeitura de Limeira. De acordo com a parlamentar, conhecer a estrutura da Divisão de Medicina do Trabalho, os médicos e profissionais disponíveis é a base para entender os cuidados que são oferecidos para os funcionários que atendem a população.

