Vereadora denuncia exclusão de vulneráveis de benefício fiscal em Americana

A vereadora Talitha De Nadai (PDT) protocolou um requerimento na secretaria da...

Foto: Câmara de AmericanaA vereadora Talitha De Nadai (PDT) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações e providências do Poder Executivo sobre anistia de IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) para moradores de baixa ou nenhuma renda, portadores de enfermidades que enfrentam dificuldades financeiras severas, idosos e demais pessoas em situação de vulnerabilidade.

