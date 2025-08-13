Vereadora denuncia exclusão de vulneráveis de benefício fiscal em Americana Foto: Câmara de AmericanaA vereadora Talitha De Nadai (PDT) protocolou um requerimento na secretaria da... Portal Veloz|Do R7 13/08/2025 - 09h58 (Atualizado em 13/08/2025 - 09h58 ) twitter

Foto: Câmara de AmericanaA vereadora Talitha De Nadai (PDT) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações e providências do Poder Executivo sobre anistia de IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) para moradores de baixa ou nenhuma renda, portadores de enfermidades que enfrentam dificuldades financeiras severas, idosos e demais pessoas em situação de vulnerabilidade.

