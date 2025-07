Vereadora solicita vistoria urgente na parte elétrica do kartódromo de por risco de curto-circuito A vereadora Lu Bogo (PL) apresentou na última quinta-feira (10) a Indicação nº 2716/2025, solicitando... Portal Veloz|Do R7 14/07/2025 - 11h37 (Atualizado em 14/07/2025 - 11h37 ) twitter

A vereadora Lu Bogo (PL) apresentou na última quinta-feira (10) a Indicação nº 2716/2025, solicitando ao Poder Executivo de Limeira que realize a vistoria e a manutenção nas instalações elétricas do kartódromo municipal. De acordo com a parlamentar, a situação do local está oferecendo risco de curto-circuito, o que tem gerado preocupação entre os frequentadores.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todos os detalhes!

