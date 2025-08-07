Vereadores aprovam distribuição de aparelhos auditivos em Sumaré
Foto: Câmara de SumaréProjeto apresentado pelos parlamentares Prof. Edinho e Hélio Silva, presidente da Câmara,...
Foto: Câmara de SumaréProjeto apresentado pelos parlamentares Prof. Edinho e Hélio Silva, presidente da Câmara, recebeu 19 votos favoráveis na sessão ordinária desta terça-feira Durante a 22ª sessão ordinária do ano, ocorrida nesta terça-feira (5), os vereadores de Sumaré aprovaram o Projeto de lei nº 323/2025, de autoria do vereador Prof. Edinho (Republicanos) e do presidente da Casa, vereador Hélio Silva (Cidadania). A proposta autoriza o Poder Executivo a instituir o Programa Municipal de Distribuição de Aparelhos Auditivos, destinado a crianças, adolescentes e adultos com deficiência auditiva residentes no município. O PL recebeu 19 votos favoráveis em plenário.
