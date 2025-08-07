Vereadores aprovam distribuição de aparelhos auditivos em Sumaré Foto: Câmara de SumaréProjeto apresentado pelos parlamentares Prof. Edinho e Hélio Silva, presidente da Câmara,... Portal Veloz|Do R7 07/08/2025 - 09h18 (Atualizado em 07/08/2025 - 09h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

Foto: Câmara de SumaréProjeto apresentado pelos parlamentares Prof. Edinho e Hélio Silva, presidente da Câmara, recebeu 19 votos favoráveis na sessão ordinária desta terça-feira Durante a 22ª sessão ordinária do ano, ocorrida nesta terça-feira (5), os vereadores de Sumaré aprovaram o Projeto de lei nº 323/2025, de autoria do vereador Prof. Edinho (Republicanos) e do presidente da Casa, vereador Hélio Silva (Cidadania). A proposta autoriza o Poder Executivo a instituir o Programa Municipal de Distribuição de Aparelhos Auditivos, destinado a crianças, adolescentes e adultos com deficiência auditiva residentes no município. O PL recebeu 19 votos favoráveis em plenário.

Saiba mais sobre essa importante iniciativa no Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

Julho registra volume de chuva abaixo da média histórica em Limeira

Famílias do Assentamento Elizabeth Teixeira denunciam possível violação de direitos e Câmara de Limeira apura

Rompimento de adutora inunda ruas e causa transtornos no trânsito em Campinas