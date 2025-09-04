Vestibular Unesp 2026 abre inscrições nesta quinta-feira (4) para 5.867 vagas em 24 cidades
Foto: Governo de SPAs provas do exame serão realizadas em 2 de novembro (primeira fase)...
A Universidade Estadual Paulista (Unesp) receberá a partir desta quinta-feira (4) as inscrições para o Vestibular 2026, com 5.867 vagas em 24 cidades. O exame oferece 136 cursos graduação, com 186 opções de ingresso. Os candidatos deverão se cadastrar até as 23h59 do dia 8 de outubro, pelo site da Fundação Vunesp (www.vunesp.com.br). A taxa de inscrição é de R$ 210.
A Universidade Estadual Paulista (Unesp) receberá a partir desta quinta-feira (4) as inscrições para o Vestibular 2026, com 5.867 vagas em 24 cidades. O exame oferece 136 cursos graduação, com 186 opções de ingresso. Os candidatos deverão se cadastrar até as 23h59 do dia 8 de outubro, pelo site da Fundação Vunesp (www.vunesp.com.br). A taxa de inscrição é de R$ 210.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todas as informações sobre o vestibular!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todas as informações sobre o vestibular!
Leia Mais em Portal Veloz:
Leia Mais em Portal Veloz: