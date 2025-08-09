Vestibular Unesp 2026 vai oferecer vagas em 136 cursos de graduação em 24 cidades paulistas
Vestibular da Unesp aplicará nacionalmente provas da 1ª fase em 2 de novembro para 5.867...
Vestibular da Unesp aplicará nacionalmente provas da 1ª fase em 2 de novembro para 5.867 vagas; inscrições serão realizadas de 4 de setembro a 8 de outubro.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todas as informações sobre o vestibular!
