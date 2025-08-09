Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
JR 24H

Vestibular Unesp 2026 vai oferecer vagas em 136 cursos de graduação em 24 cidades paulistas

Vestibular da Unesp aplicará nacionalmente provas da 1ª fase em 2 de novembro para 5.867...

Portal Veloz

Portal Veloz|Do R7

Portal Veloz

Vestibular da Unesp aplicará nacionalmente provas da 1ª fase em 2 de novembro para 5.867 vagas; inscrições serão realizadas de 4 de setembro a 8 de outubro.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todas as informações sobre o vestibular!

Leia Mais em Portal Veloz:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.