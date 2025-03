“Viagem Segura” coíbe transporte clandestino e estacionamento irregular em Viracopos Coibir o transporte clandestino de passageiros e garantir o uso democrático do espaço público no... Portal Veloz|Do R7 22/03/2025 - 10h26 (Atualizado em 22/03/2025 - 10h26 ) twitter

Coibir o transporte clandestino de passageiros e garantir o uso democrático do espaço público no entorno do Aeroporto de Viracopos. Com esse objetivo, a Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) promoveu, nesta sexta-feira (21), mais uma operação de fiscalização “Viagem Segura”, no Aeroporto de Viracopos e na avenida João Jorge.

Para saber mais sobre as ações de fiscalização e como isso impacta a segurança no transporte, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

