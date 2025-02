Vias próximas à Avenida Rebouças em Sumaré terão interdições para reparos Foto: Prefeitura de SumaréTrabalhos envolvem manutenção do registro de água no local A partir... Portal Veloz|Do R7 19/02/2025 - 10h06 (Atualizado em 19/02/2025 - 10h06 ) twitter

Foto: Prefeitura de SumaréTrabalhos envolvem manutenção do registro de água no local

A partir das 23h desta quinta-feira (20), haverá interdição temporária no trânsito devido à manutenção do registro de água na Avenida Rebouças em Sumaré (SP). As vias afetadas serão a Rua Eugênio Coltro e o cruzamento da Avenida da Saudade com a Avenida Rebouças.

Para mais detalhes sobre as interdições e como isso pode afetar seu trajeto, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

