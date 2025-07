Vigência da Tarifa Social Paulista é iniciada e amplia desconto na conta de água a 2,2 mi de pessoas O Governo de São Paulo anunciou, nesta quarta-feira (23), o início da vigência do programa... Portal Veloz|Do R7 24/07/2025 - 11h58 (Atualizado em 24/07/2025 - 11h58 ) twitter

O Governo de São Paulo anunciou, nesta quarta-feira (23), o início da vigência do programa Tarifa Social Paulista, que amplia o acesso no desconto nas contas de água e esgoto para famílias em vulnerabilidade social que vivem nos municípios atendidos pela Sabesp. O anúncio foi feito durante evento que apresentou os resultados do primeiro ano de desestatização da companhia de abastecimento, no Auditório do Ibirapuera, na capital.

Saiba mais sobre como essa nova tarifa pode beneficiar milhões de pessoas acessando a matéria completa no Portal Veloz.

