Vigilância em Saúde de Sumaré divulga balanço de controle de cães e gatos e ações de combate a pragas urbanas

Foto: Prefeitura de SumaréA Vigilância em Saúde de Sumaré divulgou nesta segunda-feira (5) o balanço das ações realizadas no primeiro trimestre de 2025 nas áreas de controle de zoonoses e combate a pragas urbanas. De acordo com o órgão, foram aplicadas 88 doses da vacina antirrábica em cães e gatos, medida essencial para a prevenção da raiva, uma zoonose grave que pode ser transmitida ao ser humano. Ainda no controle animal, dois cães considerados mordedores foram recolhidos ao canil municipal. Além disso, 38 gatos diagnosticados com esporotricose seguem em acompanhamento veterinário. A doença, causada por fungo, é transmissível para humanos e exige cuidado especial. Os animais estão recebendo tratamento contínuo, sob orientação da equipe técnica da Vigilância. No controle de pragas urbanas, o balanço aponta 335 atendimentos relacionados a escorpiões, com ou sem agravamento para os moradores. A presença desses animais peçonhentos exige respostas rápidas e monitoramento constante, especialmente em áreas com maior risco de infestação. Por isso, também foram realizadas 36 dedetizações em unidades de saúde e vias públicas, como parte do trabalho preventivo para conter a proliferação de escorpiões, baratas, ratos e outros vetores de doenças.

