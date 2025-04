Vigilância Sanitária de Sumaré apreende produtos impróprios para consumo em supermercado Foto: Prefeitura de SumaréA Vigilância Sanitária de Sumaré realizou, nesta sexta-feira (11), ação de inutilização... Portal Veloz|Do R7 12/04/2025 - 09h05 (Atualizado em 12/04/2025 - 09h05 ) twitter

Foto: Prefeitura de SumaréA Vigilância Sanitária de Sumaré realizou, nesta sexta-feira (11), ação de inutilização de produtos impróprios para consumo em um supermercado, no Parque Rosa e Silva, região do Picerno. Durante a operação, os fiscais inutilizaram cerca de 40 quilos de peixes e mais 2 quilos de carnes, sem as devidas condições de higiene e armazenamento, além de alguns produtos vencidos.

