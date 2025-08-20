Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
JR 24H

Vítima de furto de celular relata orientação equivocada de policiais em SP

Ele foi orientado a ir sozinho até o local indicado pelo rastreamento e só acionar...

Portal Veloz

Portal Veloz|Do R7

Portal Veloz

Ele foi orientado a ir sozinho até o local indicado pelo rastreamento e só acionar a PM em caso de suspeita. Um jovem que teve o celular furtado na manhã desta terça-feira (19), em São Paulo, relatou ter recebido instruções inadequadas por parte de diferentes policiais civis ao tentar recuperar o aparelho.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Portal Veloz:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.