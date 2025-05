Vítimas de trânsito são 80% dos jovens em reabilitação no Lucy Montoro; dado inspira palestra Foto: Prefeitura de CampinasEntre os jovens de até 30 anos atendidos no Centro de Reabilitação... Portal Veloz|Do R7 23/05/2025 - 08h36 (Atualizado em 23/05/2025 - 08h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

Foto: Prefeitura de CampinasEntre os jovens de até 30 anos atendidos no Centro de Reabilitação Lucy Montoro, que funciona no Hospital Boldrini, na Cidade Universitária, cerca de 80% são vítimas de sinistros (acidentes) de trânsito – a maioria envolvendo motocicletas. E para promover uma reflexão sobre a mobilidade urbana e a segurança no trânsito, o instituto recebe, nesta sexta-feira, dia 23 de maio, uma palestra do Maio Amarelo, realizada pela Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec). O evento acontece às 11h, e é voltado à comunidade atendida pela instituição.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todos os detalhes sobre essa importante discussão!

Leia Mais em Portal Veloz:

Campinas prepara novo centro para ampliar cuidados a animais; veja

PTS recebe a visita do superintendente do Ministério da Agricultura e Pecuária no Estado de São Paulo

Conselho Tutelar de Sorocaba alerta população sobre golpe envolvendo doação para compra de leite