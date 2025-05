Vitor Roque marca no fim, Palmeiras vence o São Paulo e segue na liderança do Brasileirão LUIS MOURA/WPP/ESTADÃO CONTEÚDOUm dos jogos mais aguardados desta oitava rodada do Campeonato Brasileiro, o clássico...

LUIS MOURA/WPP/ESTADÃO CONTEÚDOUm dos jogos mais aguardados desta oitava rodada do Campeonato Brasileiro, o clássico paulista entre Palmeiras e São Paulo, disputado na noite deste domingo (11), na Arena Barueri, em Barueri, teve emoção nos minutos finais. O duelo terminou com vitória do Verdão nos acréscimos, quando Vitor Roque foi às redes e garantiu a permanência do time na liderança, com 19 pontos. O Tricolor, por sua vez, fica em 12° lugar, com 10.

