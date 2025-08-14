Vitória Duarte e corte da Festa da Laranja assumem missão de representar o evento em 2025
A Festa da Laranja acontece na próxima semana, de 21 a 24 de agosto, no...
A Festa da Laranja acontece na próxima semana, de 21 a 24 de agosto, no Parque Cidade, e conta com uma nova corte que foi eleita em maio, durante evento realizado no Pátio Limeira Shopping. A fisioterapeuta e modelo Vitória Duarte, de 25 anos, foi coroada rainha da 13ª edição da festa. Vitória integrou a corte da Festa da Laranja em 2023, quando conquistou o título de Miss Simpatia, e decidiu disputar novamente uma vaga este ano. “Era um sonho ser a rainha da festa e eu me dediquei muito. Estou feliz demais”, declarou ela, ao receber a faixa e a coroa das mãos de Gabrielly Karoliny, rainha da edição anterior.
A Festa da Laranja acontece na próxima semana, de 21 a 24 de agosto, no Parque Cidade, e conta com uma nova corte que foi eleita em maio, durante evento realizado no Pátio Limeira Shopping. A fisioterapeuta e modelo Vitória Duarte, de 25 anos, foi coroada rainha da 13ª edição da festa. Vitória integrou a corte da Festa da Laranja em 2023, quando conquistou o título de Miss Simpatia, e decidiu disputar novamente uma vaga este ano. “Era um sonho ser a rainha da festa e eu me dediquei muito. Estou feliz demais”, declarou ela, ao receber a faixa e a coroa das mãos de Gabrielly Karoliny, rainha da edição anterior.
Para saber mais sobre as novas representantes e a programação do evento, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.
Para saber mais sobre as novas representantes e a programação do evento, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.
Leia Mais em Portal Veloz:
Leia Mais em Portal Veloz: