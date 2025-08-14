Vitória Duarte e corte da Festa da Laranja assumem missão de representar o evento em 2025 A Festa da Laranja acontece na próxima semana, de 21 a 24 de agosto, no... Portal Veloz|Do R7 14/08/2025 - 12h39 (Atualizado em 14/08/2025 - 12h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Festa da Laranja acontece na próxima semana, de 21 a 24 de agosto, no Parque Cidade, e conta com uma nova corte que foi eleita em maio, durante evento realizado no Pátio Limeira Shopping. A fisioterapeuta e modelo Vitória Duarte, de 25 anos, foi coroada rainha da 13ª edição da festa. Vitória integrou a corte da Festa da Laranja em 2023, quando conquistou o título de Miss Simpatia, e decidiu disputar novamente uma vaga este ano. “Era um sonho ser a rainha da festa e eu me dediquei muito. Estou feliz demais”, declarou ela, ao receber a faixa e a coroa das mãos de Gabrielly Karoliny, rainha da edição anterior.

Para saber mais sobre as novas representantes e a programação do evento, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

Justiça afasta prefeito de São Bernardo em operação da PF e determina uso de tornozeleira

Veja como fazer solicitações de serviços como poda de árvore e tapa-buraco pelo app do Poupatempo

MP pede prisão preventiva de jovens que doparam turistas ingleses