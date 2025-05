Viveiro Municipal de Hortolândia reabre ao público nesta terça (20) Foto: Prefeitura de HortolândiaO Viveiro Municipal “Antônio da Costa Santos”, órgão da Prefeitura de Hortolândia,... Portal Veloz|Do R7 20/05/2025 - 11h57 (Atualizado em 20/05/2025 - 11h57 ) twitter

Foto: Prefeitura de HortolândiaO Viveiro Municipal “Antônio da Costa Santos”, órgão da Prefeitura de Hortolândia, reabriu ao público nesta terça-feira (20). O espaço fechou temporariamente para manutenção, mantendo-se em trabalho interno desde o dia 10 de março. De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a interrupção momentânea no atendimento ao público foi necessária para que os canteiros, as estufas, os locais de compostagem e de produção de mudas e outros espaços fossem reorganizados. A “parada” também permitiu a recontagem e identificação das espécies produzidas no espaço.

