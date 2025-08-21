Volta Ciclística Internacional retorna a São Paulo após 11 anos
Foto: Governo de SP Evento terá largada no Palácio dos Bandeirantes e percorrerá a capital...
A Federação Paulista de Ciclismo (FPC) anunciou o retorno da Volta Ciclística Internacional do Estado de São Paulo após um hiato de 11 anos. A Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo apoia o evento. A Volta acontece entre os dias 17 e 21 de setembro e reunirá aproximadamente 200 atletas das melhores equipes do Brasil e da América Latina. A prova será válida pelo Ranking da Confederação Brasileira de Ciclismo, da Classe 2 A, uma das mais altas do país.
A Federação Paulista de Ciclismo (FPC) anunciou o retorno da Volta Ciclística Internacional do Estado de São Paulo após um hiato de 11 anos. A Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo apoia o evento. A Volta acontece entre os dias 17 e 21 de setembro e reunirá aproximadamente 200 atletas das melhores equipes do Brasil e da América Latina. A prova será válida pelo Ranking da Confederação Brasileira de Ciclismo, da Classe 2 A, uma das mais altas do país.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todos os detalhes desse grande evento!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todos os detalhes desse grande evento!
Leia Mais em Portal Veloz:
Leia Mais em Portal Veloz: