Volta Ciclística Internacional retorna a São Paulo após 11 anos Foto: Governo de SP Evento terá largada no Palácio dos Bandeirantes e percorrerá a capital... Portal Veloz|Do R7 21/08/2025 - 12h40 (Atualizado em 21/08/2025 - 12h40 )

A Federação Paulista de Ciclismo (FPC) anunciou o retorno da Volta Ciclística Internacional do Estado de São Paulo após um hiato de 11 anos. A Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo apoia o evento. A Volta acontece entre os dias 17 e 21 de setembro e reunirá aproximadamente 200 atletas das melhores equipes do Brasil e da América Latina. A prova será válida pelo Ranking da Confederação Brasileira de Ciclismo, da Classe 2 A, uma das mais altas do país.

