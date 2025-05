XV de Piracicaba estreará na Copa Paulista Sicredi no próximo dia 16, em Sorocaba; jogos-treino são agendados Foto: Mariana KastenA Federação Paulista de Futebol anunciou na manhã da última quinta-feira, 22, a... Portal Veloz|Do R7 27/05/2025 - 10h57 (Atualizado em 27/05/2025 - 10h57 ) twitter

Foto: Mariana KastenA Federação Paulista de Futebol anunciou na manhã da última quinta-feira, 22, a tabela desmembrada da Copa Paulista Sicredi 2025, e, com isso, o XV de Piracicaba soube exatamente a data e o horário em que estreará na competição. O Nhô Quim irá a campo diante do São Bento, em Sorocaba (como já havia sido divulgado), no próximo dia 16 de junho, uma segunda-feira, às 19h45. Os times integram o grupo 3 do campeonato, que conta ainda com Rio Branco, Guarani, Paulista e Primavera.

