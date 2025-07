XV de Piracicaba se reapresenta e inicia preparação para duelo decisivo contra o Primavera Foto: Mariana KastenO elenco do XV de Piracicaba se reapresentou na tarde desta terça-feira, 1,... Portal Veloz|Do R7 02/07/2025 - 10h16 (Atualizado em 02/07/2025 - 10h16 ) twitter

Foto: Mariana KastenO elenco do XV de Piracicaba se reapresentou na tarde desta terça-feira, 1, no Estádio Municipal Barão da Serra Negra, em Piracicaba, onde, nesta sexta-feira, 4, às 20h00, atuará com o Primavera. Os clubes, neste momento, estão empatados em número de pontos na classificação do grupo 3 da Copa Paulista Sicredi, com o Nhô Quim levando vantagem nos critérios de desempate e, devido a isso, ocupando a liderança da chave, com a equipe de Indaiatuba em segundo lugar.

