XV de Piracicaba vence fora de casa e fica na liderança do grupo 3 da Copa Paulista Sicredi

Portal Veloz

O XV de Piracicaba venceu o Paulista por 1 a 0 na tarde deste sábado, 12, no Estádio Dr. Jayme Pinheiro de Ulhoa Cintra, em Jundiaí, pela quinta rodada da Copa Paulista Sicredi 2025. Assim, o Nhô Quim, que marcou com o meio-campista Messias, encerra suas atuações pelo turno da competição na liderança do grupo 3, com 11 pontos. O Alvinegro Piracicabano voltará a campo na próxima sexta-feira, às 20h00, com o São Bento, no Estádio Municipal Barão da Serra Negra, em Piracicaba.

