XV de Piracicaba vence o Guarani no Barão e lidera o grupo 3 da Copa Paulista Sicredi Foto de capa: Mariana KastenO XV de Piracicaba venceu o Guarani por 1 a 0... Portal Veloz|Do R7 04/08/2025 - 09h18 (Atualizado em 04/08/2025 - 09h18 )

O XV de Piracicaba venceu o Guarani por 1 a 0 na noite desta sexta-feira, 1, no Estádio Municipal Barão da Serra Negra, em Piracicaba, e, neste momento, lidera o grupo da Copa Paulista Sicredi 2025, com 18 pontos ganhos. O gol do triunfo do Nhô Quim na partida válida pela oitava rodada foi marcado pelo meio-campista Matheus Carvalho. O Alvinegro Piracicabano voltará a campo no próximo dia 10, domingo, às 11h00, diante do Primavera, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.

Para mais detalhes sobre a partida e o desempenho do XV de Piracicaba, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

