XV joga com o Guarani nesta segunda (30) pela Copa Paulista Sicredi em Campinas
30/06/2025 - 09h16

O XV de Piracicaba volta a atuar na noite desta segunda-feira (30), pela Copa Paulista Sicredi 2025. O desafio da vez será diante do Guarani, às 19h, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. O Nhô Quim encerrou na manhã deste domingo a sua preparação, que teve início na última terça-feira, visando a partida válida pela terceira rodada do grupo 3. Em seus dois compromissos até aqui, o time quinzista somou quatro pontos, sendo um empate e uma vitória.

