XV vence no Barão, pela Copa Paulista Sicredi, na primeira partida com novo gramado

O XV de Piracicaba venceu, na noite desta sexta-feira, 20, em sua estreia no Estádio Municipal Barão da Serra Negra, em Piracicaba, pela Copa Paulista Sicredi 2025. Na primeira partida depois da troca total do gramado, o Nhô Quim ganhou por 3 a 1 do Rio Branco, pela segunda rodada, chegando aos quatro pontos conquistados no grupo 3. O Alvinegro Piracicabano voltará a campo pelo torneio no próximo dia 30, diante do Guarani, às 19h00, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas.

