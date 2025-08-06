Zé Ramalho realiza apresentação única no Royal Palm Hall, em Campinas Com produção da Oceania Eventos, show acontece dia 6 de setembro em uma noite memorável... Portal Veloz|Do R7 06/08/2025 - 20h58 (Atualizado em 06/08/2025 - 20h58 ) twitter

Com produção da Oceania Eventos, show acontece dia 6 de setembro em uma noite memorável. Um dos maiores nomes da música popular brasileira, o cantor, compositor e músico Zé Ramalho se apresenta em Campinas em um show produzido pela Oceania Eventos com um repertório repleto de clássicos. Dono de uma voz inconfundível, o artista se apresenta em Campinas, no Royal Palm Hall, dia 6 de setembro.

Não perca a chance de viver essa experiência única! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

