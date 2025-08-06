Logo R7.com
Zé Ramalho realiza apresentação única no Royal Palm Hall, em Campinas

Com produção da Oceania Eventos, show acontece dia 6 de setembro em uma noite memorável...

Portal Veloz|Do R7

Com produção da Oceania Eventos, show acontece dia 6 de setembro em uma noite memorável. Um dos maiores nomes da música popular brasileira, o cantor, compositor e músico Zé Ramalho se apresenta em Campinas em um show produzido pela Oceania Eventos com um repertório repleto de clássicos. Dono de uma voz inconfundível, o artista se apresenta em Campinas, no Royal Palm Hall, dia 6 de setembro.

Não perca a chance de viver essa experiência única!

