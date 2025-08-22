Zona Azul volta ao debate na Câmara de Piracicaba, com projeto analisado por Comissão Foto: Câmara de Piracicaba O estacionamento rotativo de veículos nas áreas comerciais da cidade, a... Portal Veloz|Do R7 22/08/2025 - 11h59 (Atualizado em 22/08/2025 - 11h59 ) twitter

O estacionamento rotativo de veículos nas áreas comerciais da cidade, a Zona Azul, volta à discussão na Câmara Municipal de Piracicaba através do projeto de lei nº 211/2025, de autoria do vereador Renan Paes (PL), avaliado pela CLJR (Comissão de Legislação, Justiça e Redação), em reunião nesta quinta-feira (21). O projeto, que estabelece diretrizes obrigatórias para futuras concessões do serviço, recebeu parecer contrário da comissão, ao analisar o aspecto da legalidade da propositura. No entanto, politicamente, o autor do projeto, que também pertence à comissão, vai defender a derrubada do parecer para que a matéria seja discutida em Plenário.

