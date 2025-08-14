Zona rural de Ilhéus na Bahia é palco de crime macabro contra idoso
O autor teria consumido parte da massa encefálica da vítima Um crime brutal chocou os...
Um crime brutal chocou os moradores da zona rural de Ilhéus, no Extremo Sul da Bahia. Um idoso de 60 anos foi morto a pauladas na cabeça por um homem apontado como seu amigo. O caso aconteceu dentro da Fazenda Baixinho, em circunstâncias que ainda estão sendo apuradas pela Polícia Civil.
