Zona rural de Ilhéus na Bahia é palco de crime macabro contra idoso

O autor teria consumido parte da massa encefálica da vítima  Um crime brutal chocou os...

Portal Veloz

Portal Veloz|Do R7

Portal Veloz

Um crime brutal chocou os moradores da zona rural de Ilhéus, no Extremo Sul da Bahia. Um idoso de 60 anos foi morto a pauladas na cabeça por um homem apontado como seu amigo. O caso aconteceu dentro da Fazenda Baixinho, em circunstâncias que ainda estão sendo apuradas pela Polícia Civil.

