Zoo Americana recebe novos animais Foto: Prefeitura de AmericanaO Parque Ecológico Municipal "Engenheiro Cid Almeida Franco" – Zoo Americana recebeu... Portal Veloz|Do R7 07/05/2025 - 08h46 (Atualizado em 07/05/2025 - 08h46 )

Foto: Prefeitura de AmericanaO Parque Ecológico Municipal “Engenheiro Cid Almeida Franco” – Zoo Americana recebeu do Zoológico de Itatiba quatro mangustos-listrados (Mungos mungo), sendo dois jovens nascidos em janeiro e outros dois com aproximadamente 12 meses de idade. Os novos animais já estão no recinto e podem ser vistos pelo público.

