Zoonoses de Sumaré imuniza 280 cães e gatos contra a raiva no primeiro semestre de 2025

Foto: Prefeitura de SumaréA Secretaria Municipal de Saúde de Sumaré, por meio da Vigilância em Zoonoses, segue no compromisso com a saúde pública e o bem-estar animal. No primeiro semestre de 2025, foram aplicadas 280 doses da vacina antirrábica em cães e gatos, contribuindo para o controle da raiva no município.

