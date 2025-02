Saiba o que levar em conta na hora de escolher um ar-condicionado São muitas características a analisar, além da capacidade ou da potência de refrigeração; a aquisição exige cálculos, análise e planejamento JR 24H|Do R7 27/01/2025 - 17h49 (Atualizado em 19/02/2025 - 16h50 ) twitter

Modelo split é um dos oferecidos pelo mercado

O ano de 2024 foi o ano mais quente da história, e o mais quente no Brasil desde 1961. E as altas temperaturas estão refletindo no comportamento do consumidor. De acordo com a ABRAVA (Associação Brasileira de Refrigeração, Ar condicionado, Ventilação e Aquecimento), a produção de ar-condicionado em 2024 aumentou 51%, na comparação com 2023. E em de 2025, mesmo com as contas do início do ano pressionando o orçamento, a procura pelo equipamento disparou em janeiro.

Mas, na hora de adquirir o aparelho, muitas dúvidas podem surgir, principalmente se for o primeiro ar-condicionado. É preciso ter em mente que esse produto demanda uma instalação especializada, além de uma avaliação do local onde se pretende colocá-lo e da realização de um cálculo para conhecer a potência de refrigeração mais adequada para esse ambiente.

São muitas características a analisar, além da capacidade ou da potência de refrigeração, que é medida em BTU (British Thermal Unit; em português, unidade térmica britânica). Tamanho, nível de ruído e preço, entre outras coisas, são elementos importantíssimos e que fazem a diferença.

Para quem mora em apartamento, há algumas etapas a mais: primeiramente, é preciso verificar se o prédio permite a instalação de ar-condicionado e qual modelo. Existem apartamentos que já são preparados para a instalação da peça, por isso, é necessário consultar a administração do prédio.

Eles também poderão informar se o apartamento tem a infraestrutura e a tubulação adequadas para receber o equipamento, mas um técnico também está apto a fazer esse tipo de avaliação. Pode ser preciso fazer alguns ajustes antes de instalar o aparelho.

Outra questão é verificar a possibilidade de colocação da unidade externa na varanda ou em alguma parede externa, pois uma grande parte dos prédios não autoriza mudanças na fachada. Também é fundamental saber se a rede elétrica da casa ou do condomínio suporta a carga de energia necessária para o funcionamento do produto, sem a ocorrência de sobrecargas.

Cada tipo de ar-condicionado possui características que atendem a uma certa necessidade Canva/Divulgação

O que é preciso levar em consideração na hora de decidir qual aparelho comprar?

• Características físicas do ambiente — a que fim se dedica o local

• Quantidade de ambientes a ser climatizados

• Características técnicas do local — exposição ao sol, quantidade de pessoas no ambiente, tipo de iluminação, uso de outros tipos de equipamento eletroeletrônico

• Locais para a instalação de acordo com a arquitetura, a infraestrutura elétrica e o design planejados para o ambiente

• Renovação do ar ambiente

• Recomenda-se sempre a consulta a um profissional qualificado, que, caso seja necessário, utilizará softwares para simular a condição ideal do ambiente para seu correto dimensionamento

Características

Segundo a Proteste (Associação Brasileira de Defesa do Consumidor), cada tipo de ar-condicionado possui características que atendem a uma certa necessidade. Os modelos são os portáteis, split, split inverter, cassete, hi-wall e janela, entre outros.

• Ar-condicionado portátil

É adequado para quem não quer fazer grandes modificações estruturais. É um modelo que não precisa da alteraração da fachada para sua instalação e pode ser levado de um cômodo a outro. No entanto, os portáteis são pesados e não servem para ambientes muito grandes, sendo essas algumas de suas desvantagens. Além disso, o modelo precisa ser acoplado ao espaço externo para realizar a troca de ar, que pode ser feito por um tubo. Outra característica é que ele acumula água internamente, por isso, o seu reservatório precisa ser esvaziado de tempos em tempos.

• Ar-condicionado split

A principal característica desse modelo é a redução de ruído, já que o seu compressor é colocado do lado de fora. Contudo, esse item deve ser instalado por uma assistência técnica especializada, sendo esse um custo adicional. Sem mencionar que o modelo também está entre os mais caros no mercado.

• Ar-condicionado janela

Deve ser instalado em uma janela ou em uma parede próxima. Nesse caso, a principal desvantagem é o ruído, e a vantagem é o custo mais acessível, já que se trata de uma opção mais barata.

Um ambiente maior precisa de um ar-condicionado mais potente (potência medida em BTU), de maneira geral. Segundo a Proteste, o cálculo para determinar o dimensionamento correto é:

• 600 BTUs/h para cada m²;

• 800 BTUs/h para cada frequentador do ambiente;

• 800 BTUs/h para cada objeto eletrônico.

“Logo, um quarto com 12 m² (600 x 12), frequentado por duas pessoas (800 x 2) e com dois aparelhos eletrônicos (800 x 2) precisa de um ar-condicionado de 10.400 BTU/h. Nesse caso, o consumidor pode optar por uma opção de 10.000 BTUs/h”, explica.