A mais nova área protegida da Amazônia peruana e os povos que dependem dela enfrentam uma ameaça existencial Há todos os motivos para acreditar que a rodovia Bellavista-El Estrecho terá impactos devastadores nas áreas naturais protegidas e... The Conversation|Do R7 31/07/2025 - 06h37 (Atualizado em 31/07/2025 - 06h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

The Conversation

O governo peruano aprovou este mês a criação de uma nova Área de Conservação Regional (ACR): o Medio Putumayo Algodón, localizada no corredor Napo-Putumayo, perto da fronteira do Peru com a Colômbia, a nordeste da cidade amazônica de Iquitos.

Trata-se de uma bem-sucedida iniciativa em termos de conservação, que surgiu a partir de uma colaboração multilateral entre o governo regional, ONGs e comunidades indígenas, cujas terras ancestrais se encontram na região.

Essa área de 283.595 hectares abriga uma biodiversidade imensa, que fornece serviços ecossistêmicos globais, incluindo uma vasta capacidade de sequestro de carbono que aumenta a resiliência na luta contra as mudanças climáticas.

Mosaico crescente de áreas protegidas

‌



A Área Regional de Conservação do Medio Putumayo Algodón (MPARCA) se junta a um mosaico crescente de áreas protegidas na região mais ampla de Napo-Putumayo-Bajo Amazonas, no Peru, que juntas protegem milhões de hectares de floresta primária em uma série de áreas de conservação regionais, parques nacionais, reservas comunitárias e terras tituladas de comunidades indígenas, além de mais uma área de conservação regional proposta.

A nova MPARCA fica ao norte da Área de Conservação Regional Maijuna-Kichwa (MKRCA) e da Área de Conservação Regional Ampiyacu-Apayacu (AARCA), que são áreas protegidas ainda maiores, lares de espécies e habitats únicos que proporcionam segurança alimentar, estabilidade econômica e meios de subsistência tradicionais para milhares de outros povos indígenas da região.

‌



Espécies amplamente consideradas extintas ou em rápido declínio no resto do departamento de Loreto estão prosperando, incluindo a ariranha, o jacaré-preto, a anta-brasileira, o macaco-de-cheiro, a onça-pintada e inúmeras outras.

Embora haja espaço para melhorias nas práticas de governança, a MKRCA e a MPARCA juntas representam a implementação bem-sucedida das leis de consentimento prévio peruanas, em que as comunidades indígenas são consultadas sobre projetos que possam afetar suas terras. Dessa forma, foi demonstrado que as áreas protegidas de uso sustentável capacitam diretamente as comunidades próximas e resultam em maiores sucessos de conservação.

‌



Contradição entre a lei e ações do governo

A conversão de florestas primárias no corredor Napo-Putumayo em áreas protegidas nas últimas duas décadas e o uso do processo de consentimento prévio para aprovar essas áreas estão em contradição com outras ações do governo peruano. Em 2011, o Peru declarou que uma rodovia de Iquitos à cidade de San Antonio del Estrecho (El Estrecho), na fronteira com a Colômbia, seria de interesse público e realizou estudos e pesquisas exploratórias ao longo do trajeto proposto.

A rodovia proposta que liga Bellavista, Mazán, Salvador e El Estrecho (conhecida como Rodovia Bellavista-El Estrecho) inclui quatro fases: uma ponte de Iquitos sobre o rio Nanay; uma rodovia que vai da ponte até a cidade portuária de Mazán, no rio Napo; um terminal de balsas para atravessar o rio Napo; e uma rodovia de 147 km de Salvador, no rio Napo, até El Estrecho, no rio Putumayo, que atravessaria a MKRCA, a AARCA e a MPARCA.

A construção da primeira fase, a ponte sobre o rio Nanay, começou em 2019 e foi concluída em 2021. A segunda fase está em andamento.

Os efeitos da construção de rodovias sobre a diversidade biológica e cultural na Amazônia são bem conhecidos e amplamente documentados. Outros projetos recentes de construção de rodovias no Peru e na Bacia Amazônica resultaram em fragmentação da floresta e destruição generalizada, e facilitaram o acesso a áreas remotas por colonos, madeireiros, mineradores e caçadores ilegais.

Impactos devastadores

Temos todos os motivos para acreditar que a rodovia Bellavista-El Estrecho proposta terá impactos devastadores semelhantes nas áreas naturais protegidas e nas comunidades indígenas que estão em seu caminho. Em particular, a quarta fase, que dividiria a MKRCA ao meio, provavelmente resultaria na destruição das terras ancestrais e tituladas de um dos grupos indígenas mais vulneráveis do Peru: o povo Maijuna.

Os Maijuna têm menos de 600 indivíduos restantes em quatro comunidades, cada uma delas situada ao longo do trajeto da quarta fase da rodovia. Os Maijuna dependem dos recursos naturais e das paisagens de suas terras ancestrais para sua estabilidade econômica, segurança alimentar e meios de subsistência culturais – tudo isso pode ser perdido.

Embora mais de dez mil indígenas de quase 100 comunidades possam ser afetados pela construção da rodovia Bellavista-El Estrecho, até agora apenas uma comunidade indígena foi envolvida no processo de consulta prévia exigido por lei.

O Centro Arenal fica do outro lado da nova ponte de Iquitos, e a segunda fase da rodovia está prevista para passar diretamente por suas terras.

Mesmo antes do início do processo de consulta prévia, colonos começaram a invadir as terras tituladas do Centro Arenal em antecipação à construção da rodovia, resultando em tráfico de terras e extração insustentável de recursos em grande escala.

Dividir a rodovia Bellavista-El Estrecho em quatro fases, uma prática frequentemente chamada de fragmentação de projetos, permite ao governo negar o amplo alcance dos impactos de toda a rodovia, concentrando-se apenas em pequenas partes de cada vez. Eles contornam a lei de consulta prévia enquanto continuam a construção.

As mesmas leis que o governo peruano celebra ao estabelecer áreas de conservação estão sendo ignoradas para este projeto rodoviário, que destruirá a diversidade biocultural que eles afirmam querer proteger.

Trabalhei em colaboração com o povo Maijuna, mencionado neste artigo, por 7 anos em pesquisas sobre mamíferos.

Michael P. Gilmore recebe financiamento da Re:wild, da Sociedade Zoológica de Detroit e da Fundação New England Biolabs. Ele é afiliado à OnePlanet. Ele trabalha em colaboração com o povo Maijuna, mencionado neste artigo, há 25 anos em projetos comunitários de conservação biocultural.