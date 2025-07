A verdade suja sobre o que há em suas meias: bactérias, fungos e tudo o que vive entre os dedos dos pés Acha que suas meias estão limpas? Talvez você precise pensar novamente. Elas podem carregar milhões de bactérias e fungos - e até mesmo... The Conversation|Do R7 31/07/2025 - 17h38 (Atualizado em 31/07/2025 - 17h38 ) twitter

Seus pés são focos de micróbios. A área entre os dedos dos pés é repleta de glândulas sudoríparas e, quando envolvemos os pés com meias e sapatos, prendemos essa umidade em um casulo quente e úmido que é ideal para o crescimento microbiano. Na verdade, seus pés podem ser o lar de uma floresta tropical em miniatura de bactérias e fungos, com algo em torno de 100 a 10 milhões de células microbianas por centímetro quadrado de superfície da pele.

Os pés não apenas hospedam uma enorme variedade de microrganismos - até 1.000 espécies diferentes por pessoa - mas também têm uma variedade maior de espécies de fungos do que qualquer outra parte do corpo. Isso significa que seus pés não são apenas suados ou malcheirosos - eles são genuinamente biodiversos.

Como seus pés são ricos em micróbios, suas meias se tornam um local privilegiado para essas mesmas bactérias e fungos. Estudos mostram que as meias abrigam tanto residentes inofensivos da pele, como estafilococos coagulase-negativos, quanto patógenos potencialmente perigosos, incluindo Aspergillus, Staphylococcus, Candida, Histoplasma e Cryptococcus. Esses micróbios se desenvolvem nos espaços quentes e úmidos entre os dedos dos pés, alimentando-se de suor e células mortas da pele.

Seus subprodutos, como ácidos graxos voláteis e compostos de enxofre, são o que dá aos pés, meias e calçados suados aquele odor notório. Não é o suor em si que cheira mal, mas o metabolismo microbiano desse suor. Talvez não seja surpreendente o fato de os pés malcheirosos serem tão comuns que o NHS tem páginas dedicadas de orientação sobre o assunto.

‌



O microbioma da meia não é influenciado apenas por seus pés - ele também reflete seu ambiente. As meias coletam micróbios de todas as superfícies em que você pisa, incluindo pisos domésticos, tapetes de academia, vestiários e até mesmo o seu jardim. Elas agem como esponjas microbianas, coletando bactérias e fungos do solo, da água, dos pelos e caspa de animais de estimação e da poeira geral da vida cotidiana. Em um estudo, as meias usadas por apenas 12 horas apresentaram as maiores contagens de bactérias e fungos de qualquer item de vestuário testado.

‌



E esses micróbios não ficam parados. Tudo o que vive em suas meias pode ser transferido para seus sapatos, pisos, roupas de cama e até mesmo para sua pele. Em um estudo hospitalar, descobriu-se que as meias usadas pelos pacientes levavam micróbios do chão, inclusive patógenos resistentes a antibióticos, para os leitos do hospital. Esse é um lembrete de que a higiene dos pés não é apenas uma questão pessoal - ela pode ter implicações mais amplas para o controle de infecções e a saúde pública.

Superespalhadores

‌



As meias também podem desempenhar um papel fundamental na disseminação de infecções fúngicas como Tinea pedis (mais conhecida como pé de atleta), uma condição altamente contagiosa que afeta principalmente os dedos dos pés, mas pode se espalhar para os calcanhares, mãos ou até mesmo para a virilha. A infecção é causada por fungos dermatófitos, que adoram ambientes quentes e úmidos - exatamente o tipo que se encontra em meias suadas e sapatos apertados.

Para prevenir isso, os especialistas recomendam evitar andar descalço em espaços compartilhados, como academias e piscinas, não compartilhar meias, toalhas ou sapatos e praticar uma boa higiene dos pés, o que inclui lavar e secar bem entre os dedos. Os tratamentos antifúngicos tópicos geralmente são eficazes, mas a prevenção é fundamental.

Também é importante observar que as meias podem reter esporos de fungos mesmo após a lavagem. Portanto, se você já teve pé de atleta, usar o mesmo par novamente - mesmo que pareça limpo - pode desencadear uma reinfecção.

A abordagem mais segura é usar meias novas diariamente e permitir que os calçados sequem completamente entre os usos. Escolha tecidos respiráveis e evite calçados que retenham o calor ou causem transpiração excessiva.

Como lavar suas meias adequadamente

A maioria dos conselhos sobre lavagem de roupas se concentra em preservar o tecido, a cor e a forma, mas quando se trata de meias, a higiene é mais importante. Estudos mostram que a lavagem em temperaturas domésticas típicas (30-40°C) pode não ser suficiente para matar bactérias e fungos. De fato, meias mal lavadas podem atuar como vetores de infecção, especialmente em lares com pessoas vulneráveis.

Para higienizar adequadamente suas meias:

Vire-as do avesso antes de lavá-las para expor a superfície interna, onde a maioria dos micróbios se acumula

Use um detergente à base de enzimas, que ajuda a quebrar o suor e os resíduos da pele.

Lave a 60°C sempre que possível, pois a temperatura mais alta ajuda a separar e matar os micróbios

Passe as meias a vapor se precisar lavá-las em temperaturas mais baixas - o calor do ferro de passar pode destruir os esporos residuais.

As meias de algodão tendem a tolerar melhor as temperaturas mais altas do que as misturas sintéticas, o que as torna uma opção melhor para as pessoas propensas a infecções fúngicas. Secar as meias sob luz solar direta também pode ajudar: A luz UV tem efeitos antimicrobianos conhecidos.

O poder forense dos microbiomas das meias

Suas meias podem dizer mais sobre você do que você imagina. Em uma investigação de assassinato nos EUA, cientistas forenses usaram bactérias do solo encontradas nas meias de um suspeito para vinculá-las ao local de sepultamento de uma vítima.

O perfil microbiano das meias correspondia muito bem ao da cena do crime, sugerindo que as meias haviam coletado e preservado micróbios do solo específicos do local. Esse campo emergente da microbiologia forense mostra como as assinaturas microbianas podem oferecer pistas valiosas em contextos legais.

É um lembrete de que os ecossistemas que carregamos em nossos corpos - e em nossas roupas - não são apenas complexos e reveladores, mas também surpreendentemente duráveis. Seja para ajudar a solucionar crimes ou para alimentar um surto de fungos, suas meias são muito mais biologicamente ativas do que parecem.

Portanto, da próxima vez que você tirar um par suado no final do dia, pense no universo microscópico em que você está andando. E talvez, apenas talvez, opte por aquela lavagem a 60 graus.

Primrose Freestone não presta consultoria, trabalha, possui ações ou recebe financiamento de qualquer empresa ou organização que poderia se beneficiar com a publicação deste artigo e não revelou nenhum vínculo relevante além de seu cargo acadêmico.