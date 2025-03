‘Adolescência’ chama a atenção para o tratamento desumano a jovens infratores A série levanta questões críticas sobre como o Reino Unido trata os jovens infratores The Conversation|Do R7 21/03/2025 - 20h06 (Atualizado em 21/03/2025 - 20h06 ) twitter

Aviso: este artigo contém pequenos spoilers da série “Adolescência”.

“Adolescência”, um novo drama policial da Netflix, é poderoso e instigante. Ele explora uma série de questões que afetam os jovens de hoje, incluindo o aumento da masculinidade tóxica, a cultura “incel”, o bullying nas mídias sociais e a luta pela identidade na escola. Mas também levanta questões críticas sobre como o Reino Unido trata os jovens infratores.

A série acompanha Jamie Miller (Owen Cooper), de 13 anos, que é preso sob suspeita de assassinato depois que uma garota de sua turma de história é morta a facadas.

‌



Jamie, um adolescente aparentemente “normal” de uma família “comum”, desafia as crenças comuns sobre crianças infratoras. Geralmente, presume-se que essas crianças vêm de origens disfuncionais e estão inevitavelmente seguindo o caminho da criminalidade.

‌



Os detetives que entrevistam Jamie se referem repetidamente a ele como “brilhante” e “inteligente”. Essas qualidades geralmente não são associadas a crianças que cometem crimes hediondos. Mas, na série, os detetives encontram outras maneiras de alinhá-lo ao estereótipo do delinquente infantil.

Em uma tentativa de racionalizar as ações de Jamie, a série inicialmente dá a entender que seu pai, Eddie, interpretado pelo fenomenal Stephen Graham, pode ter abusado dele. No entanto, isso acaba sendo infundado.

‌



A série da Netflix, portanto, complica a narrativa típica do delinquente infantil, incitando os espectadores a reconsiderar as suposições que fazemos sobre os jovens. Em vez disso, pede que nos concentremos no tipo de sociedade que estamos criando para as crianças na era da Internet e da mídia social.

O primeiro episódio lança uma luz pouco lisonjeira sobre o sistema de justiça juvenil do Reino Unido por meio de sua descrição angustiante da prisão de Jamie - uma experiência profundamente humilhante e aterrorizante que define o tom da série.

Em um espaço de minutos, policiais fortemente armados arrombam as portas da casa da família Miller. Eles gritam palavrões e vão de cômodo em cômodo, com as armas em punho.

A brutalidade da cena é reforçada pela reação visceral de Jamie. Ele se molha nas calças, demonstrando adequadamente não apenas seu medo, mas também a maneira como o sistema judiciário trata os jovens como infratores, em primeiro lugar, e crianças, em segundo.

Além disso, a capacidade de Jamie de compreender totalmente seus direitos permanece incerta para o espectador. Enquanto ele lê a advertência da polícia, uma declaração formal que informa aos suspeitos sobre o direito de permanecer em silêncio, seu pai o pressiona para que ele simplesmente confirme que entende seus direitos.

Esse interrogatório em ritmo acelerado continua na delegacia de polícia. Lá, Jamie é bombardeado com várias perguntas de cunho adulto antes mesmo de tomar o café da manhã. Essas perguntas incluem: “Você tem um advogado ou precisa de um?” e “Já lhe explicaram seus direitos?” Ele recebe pouca ou nenhuma explicação sobre o significado dessas perguntas.

Nesse ponto, Jamie está claramente muito distraído e em choque para responder de forma significativa e honesta. Essa cena ilustra de forma contundente os resultados de pesquisas bem estabelecidas que mostraram que crianças e jovens geralmente não têm conhecimento suficiente do processo de justiça criminal e, mais profundamente, de seus direitos dentro dele.

Considero incrivelmente preocupante que o governo do Reino Unido continue a permitir que jovens infratores sejam processados em instalações de custódia policial - às vezes passando a noite em uma cela. Esse ambiente é intimidador e assustador para as crianças.

Essas instalações são projetadas para a detenção de adultos suspeitos de crimes. No programa, isso é demonstrado por meio da violência e dos palavrões que são ouvidos durante todo o tempo que Jamie passa na delegacia. Os policiais pouco lhe oferecem em termos de conforto, apoio ou segurança emocional. Isso levanta questões sobre se tais ambientes são apropriados para jovens vulneráveis.

Um chamado à ação

De longe, a provação mais horrível a que Jamie é submetido é uma intrusiva revista íntima. Ela é conduzida por dois policiais do sexo masculino, apesar dos protestos de seu pai.

É preocupante o fato de que a revista íntima continua sendo uma prática padrão quando crianças entram na prisão. Elas também podem ser submetidas a isso novamente quando recebem alta, depois de uma revista no quarto ou após uma visita.

Um relatório recente do comissário de crianças revelou que, entre janeiro de 2018 e junho de 2023, uma criança foi revistada mais de uma vez por dia na Inglaterra e no País de Gales. A mais jovem tinha apenas oito anos de idade - abaixo da idade de responsabilidade criminal.

Ainda mais preocupante é o fato de que em quase metade (45%) dos casos não foi possível confirmar a presença de um “adulto apropriado”, apesar de essa ser uma salvaguarda legal. Além disso, 47% de todas as revistas íntimas resultaram em “nenhuma ação adicional”, o que questiona sua necessidade e justificativa mais amplas.

Buscas degradantes desse tipo violam não apenas um, mas vários artigos contidos na Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança, da qual o Reino Unido é signatário. Esses artigos incluem o Artigo 37 (o direito de não ser submetido a tratamento cruel, desumano ou degradante), o Artigo 19 (proteção contra violência, abuso e negligência) e o Artigo 16 (o direito à privacidade).

Considerando o profundo impacto psicológico e emocional que tais práticas podem ter sobre as crianças até a idade adulta, acredito que há até mesmo um argumento convincente de que elas violam o Artigo 6, o direito à vida, à sobrevivência e ao desenvolvimento.

Por meio da jornada traumática de Jamie, “Adolescência” expõe não apenas o tratamento desumanizador de jovens infratores, mas também concepções errôneas mais amplas sobre a infância e a criminalidade que continuam a dominar as políticas públicas e o discurso. Ao instigar os espectadores a repensar a forma como a sociedade trata seus mais vulneráveis, a série não é apenas um drama policial, mas um chamado à ação.

Megan Smith-Dobric não presta consultoria, trabalha, possui ações ou recebe financiamento de qualquer empresa ou organização que poderia se beneficiar com a publicação deste artigo e não revelou nenhum vínculo relevante além de seu cargo acadêmico.