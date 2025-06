Animais não podem falar como os humanos: entenda por que a busca por suas linguagens não encontra nada Muitos cientistas veem evidências de linguagem nos sons que os animais emitem, mas eles podem estar se enganando. The Conversation|Do R7 11/06/2025 - 09h16 (Atualizado em 11/06/2025 - 09h16 ) twitter

Por que os seres humanos têm linguagem e outros animais aparentemente não? Essa é uma das perguntas mais persistentes no estudo da mente e da comunicação. Em todas as culturas, os seres humanos usam idiomas ricamente expressivos baseados em estruturas complexas, que nos permitem falar sobre o passado, o futuro, mundos imaginários, dilemas morais e verdades matemáticas. Nenhuma outra espécie faz isso.

No entanto, somos fascinados pela ideia de que os animais podem ser mais semelhantes a nós do que parece. Ficamos encantados com a possibilidade de que golfinhos contem histórias uns aos outros ou que os macacos possam refletir sobre o futuro. Somos criaturas sociais e pensantes, e adoramos ver nosso reflexo nos outros. Esse desejo profundo pode influenciar o estudo da cognição animal.

Nas últimas duas décadas, pesquisas sobre o pensamento e a linguagem em animais, especialmente aqueles que destacam semelhanças com as habilidades humanas, floresceram no meio acadêmico e atraíram grande cobertura da mídia. Uma onda de estudos recentes reflete um impulso crescente.

Dois artigos recentes, ambos publicados em revistas científicas de primeira linha, enfocam nossos parentes mais próximos: chimpanzés e bonobos. Eles afirmam que esses primatas combinam vocalizações de maneiras que sugerem uma capacidade de composição, uma característica fundamental da linguagem humana.

‌



Em termos simples, a composição é a capacidade de combinar palavras e frases em expressões complexas, em que o significado geral deriva dos significados das partes e de sua ordem. É o que permite que um conjunto finito de palavras gere uma gama infinita de significados. A ideia de que os primatas superiores podem fazer algo semelhante foi apresentada como um possível avanço, sugerindo que as raízes da linguagem podem estar mais profundas em nosso passado evolutivo do que pensávamos.

Mas há um problema: a combinação de elementos não é suficiente. Um aspecto fundamental da composição na linguagem humana é que ela é produtiva. Não nos limitamos a reutilizar um conjunto fixo de combinações; geramos novas combinações, sem esforço. Uma criança que aprende a palavra “wug” pode dizer instantaneamente o plural “wugs” sem tê-lo ouvido antes, aplicando regras a elementos desconhecidos.

‌



Essa criatividade flexível dá à linguagem seu vasto poder de expressão. Mas embora os chamados dos animais possam ser combinados, ninguém observou animais fazendo isso para criar novos significados de maneira produtiva e aberta. Eles não adaptam os significados em camadas como a linguagem humana alcança. Em resumo: não há “wugs” na natureza.

A hipótese da sequência

‌



Em vez de buscar a gramática nos animais, uma abordagem mais fundamental pergunta qual diferença cognitiva pode explicar a diferença que observamos entre os seres humanos e outros animais. Uma dessas ideias é a hipótese da sequência, desenvolvida por pesquisadores do Centre for Cultural Evolution em Estocolmo, ao qual ambos estamos ligados. Ela propõe que os seres humanos têm uma capacidade única de reconhecer e lembrar a ordem sequencial exata de eventos ou elementos - inclusive palavras na linguagem.

Estudos realizados nos últimos anos fornecem fortes evidências de que os animais não humanos, inclusive nossos parentes mais próximos, representam a ordem apenas de forma aproximada. Por exemplo, experimentos recentes com bonobos, incluindo o mundialmente famoso Kanzi, mostram que, em 2.400 tentativas, esses macacos não aprenderam a distinguir uma sequência de amarelo e azul de uma sequência de azul e amarelo em uma tela.

Os seres humanos, por outro lado, percebem instantaneamente essa diferença. Essa capacidade nos permite entender expressões linguísticas de composição desconhecida, como “wug killer” (algo como “matador de wug”) e “killer wug” (“wug assassino”), uma mudança na sequência que inverte totalmente o significado.

Estudos teóricos recentes usando inteligência artificial (IA) mostraram que o reconhecimento e a memorização de sequências podem permitir não apenas distinguir expressões curtas como “killer wug” e “wug killer”, mas também extrair as estruturas hierárquicas e categorias gramaticais que permitem a composição aberta da entrada linguística durante o aprendizado.

Esse tipo de precisão mental não fortalece apenas a linguagem. Ele muda a forma como vemos o mundo, dividindo a experiência em situações muito mais distintas. Mas um mundo mais rico também é mais complexo de aprender, pois o número de combinações possíveis aumenta muito.

Isso pode ter resultado na coevolução das capacidades mentais humanas e em nossa infância excepcionalmente longa. Os custos de aprendizado que acompanham a memória de sequência podem explicar por que nenhum outro animal seguiu esse caminho.

Isso não significa excluir completamente todas as outras espécies. As semelhanças observadas entre os neandertais e nossa cultura pré-histórica implicam que os dois grupos eram mentalmente muito parecidos. Não podemos excluir que as habilidades culturais e linguísticas tenham evoluído antes do ancestral comum dos humanos modernos e dos neandertais, há mais de meio milhão de anos.

Comunicação animal

Se a hipótese da sequência estiver correta, então gramática, planejamento e pensamento abstrato em animais não humanos estão sendo frequentemente inferidos a partir de comportamentos que podem ser explicados por mecanismos de aprendizagem mais simples e bem estudados. Se assim for, um bonobo que combina gestos ou um pássaro que canta uma sequência de chamados refletem um aprendizado inteligente e instinto, mas não um verdadeiro significado composicional.

Se os animais não puderem representar sequências fielmente - e não vemos nenhuma evidência de que possam -, muitos paralelos aparentes com a linguagem humana se desfazem. A tentação de nos vermos nos animais é grande, especialmente quando o comportamento deles parece familiar. Mas a semelhança superficial não implica necessariamente os mesmos mecanismos subjacentes.

Se os animais têm mais capacidades semelhantes à linguagem do que o sugerido aqui, uma questão relevante é por que essas semelhanças são tão difíceis de detectar. Após décadas de pesquisa sobre a inteligência dos golfinhos e a comunicação das baleias, por exemplo, ainda não conseguimos nos comunicar com elas usando qualquer código semelhante à linguagem.

Golfinhos nadando juntos em uma foto aérea The Conversation

Nada disso significa que os animais não sejam inteligentes ou que sua comunicação não seja sofisticada. Alguns sapos usam árvores ocas para transmitir seus chamados de acasalamento com mais eficiência. As abelhas transmitem informações sobre a direção, a distância e a qualidade das fontes de néctar. Os esquilos terrestres têm um sistema elaborado para se comunicar sobre várias ameaças predatórias.

Os animais desenvolveram formas ricas e eficazes de interagir e sobreviver em um mundo hostil. De fato, trabalhos teóricos sugerem que, em um mundo sem linguagem, os primatas superiores não humanos e mesmo pombos teriam uma capacidade de aprendizado mais eficaz e, portanto, mais chances de sobrevivência do que um ser humano.

No entanto, não vemos sinais de que sua comunicação se estenda de forma flexível pelo tempo e pelo espaço ou crie redes de conceitos abstratos da mesma forma que a linguagem humana. Se quisermos entender melhor os fascinantes sistemas de comunicação de outros animais, talvez os seres humanos não sejam o melhor modelo.

Anna Jon-And recebe financiamento do Swedish Research Council e recebeu financiamento da Knut and Alice Wallenberg Foundation.

Johan Lind recebeu financiamento do Swedish Research Council e da Knut and Alice Wallenberg Foundation.